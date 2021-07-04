الصرامي: توقف دوري محمد بن سلمان 7 مرات يُسبب توهانًا !

المواطن - محمد سمعه

أبدى سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لـ نادي النصر، اندهاشه من توقف دوري محمد بن سلمان للمحترفين 7 مرات في الموسم الجديد 2021/2022.

وغرد الصرامي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأحد تعليقًا على خبر إحدى الصحف: “توقف دوري المحترفين بهذا الرقم الكبير (7 مرات) مثل ما تم النشر يجعل الدوري ومعه الجمهور والإعلام يعيش حالة من (التوهان) الذي ينعكس سلبيًا على المنافسات ويضر بخطط الأجهزة الفنية للأندية، ويمنح المحترف الأجنبي طلب إجازات متتالية تؤثر على الانسجام واللياقة البدنية”.

أبرز أسباب توقف دوري محمد بن سلمان للمحترفين

ومن المنتظر توقف الدوري 7 مرات أبرزها أيام مشاركات المنتخب السعودي في مباريات الأجندة الدولية والمشاركة كذلك في بطولة كأس العرب للمنتخبات في ديسمبر المقبل، إضافة للتوقف في الـ10 الأواخر من شهر رمضان المبارك بالعام المقبل.

الهلال بطل دوري المحترفين آخر موسمين

جدير بالذكر أن نادي الهلال حقق لقب دوري المحترفين في آخر موسمين، تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مرورًا بالبرازيلي روجيرو ميكالي والبرتغالي خوسيه موراييس.

يذكر أن دوري المحترفين السعودي سينطلق في 12 من أغسطس المقبل لموسم 2021/2022.

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