الصرامي ينشر صورة حكم نهائي اليورو ويوجه رسالة لـ الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

وجه سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لـ النصر، رسالة أغضبت عشاق ومحبي الهلال، وذلك بعد متابعته لأداء الحكم الهولندي بيورن كويبرس الذي أدار نهائي يورو 2020 أمس الأحد بين منتخبي إيطاليا وإنجلترا.

رسالة الصرامي تغضب الهلاليين

وغرد الصرامي مع نشر صورة الحكم الهولندي قائلًا: ” بعدما شاهدت واستمتعت عزيزي الإعلامي محب الأزرق، وكذلك المشجع المنتمي لـ الأزرق بنهائي أوروبا وكوبا أمريكا، نذكرك بأن طاقم التحكيم للنهائي الأوروبي والأمريكي الجنوبي كانوا شهودًا على فوز النصر بالدوري الاستثنائي موسم 2018/2019، على فكرة نحن نعرف أنكم تحبون خلط الأوراق، للخروج من الحقائق المؤلمة”.

كيف حقق النصر لقب دوري 2018/2019؟

وكان نادي النصر حقق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/2019 بعد منافسة قوية مع الزعيم حيث فاز النصر على الزعيم بثلاثية مقابل هدفين في مارس 2019 بـ الدوري، في مباراة لا تُنسى أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض آنذاك.

وبسبب هذه المباراة، نجح النصر وقتها في الصعود لصدارة دوري المحترفين والاستمرار في المركز الأول، حتى الفوز بالدوري.

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