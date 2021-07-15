الصرامي ينصح النصر بشأن المحترفين

المواطن - مروة نبيل

وجه المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي نصيحة إلى إدارة العالمي الحالية برئاسة مسلي آل معمر بشأن المحترفين الأجانب في صفوفه.

الصرامي يُطالب النصر بعدم ضم محترفين

وتحدث الصرامي عن أجانب العالمي قائلًا: “الجودة الفنية لمحترفي النصر تجعلنا نطالب الاكتفاء بهم مع الإبقاء على مارتينيز حتى موعد عودته المنتظرة في شهر يناير 2022 المقبل ليكون العدد 6 أجانب على مستوي فني عالٍ”

وتابع سعود الصرامي حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “التعاقد لمجرد التعاقد ثقافة تجاوزها النصر بل من المفروض أن يكون تجاوزها فمن يجلس على كرسيه أبناء الرياضة”.

وتضم قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي الأجانب في الموسم الرياضي الجديد، كلًا من؛ المغربي عبدالرزاق حمدالله، الكاميروني فينسنت أبو بكر، الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والثنائي البرازيلي بيتروس وتاليسكا، بجانب المصاب بيتي مارتينيز.

العالمي يستعد للموسم الجديد

وتطمح إدارة العالمي في تدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد والمنافسة على الألقاب، ما يدفعها لحل أزمة الكفاءة المالية، لتسجيل اللاعبين الجدد.

كما بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكره في بلغاريا، وسيتسمر لمدة 4 أسابيع، وسيخوض خلاله 4 مباريات ودية استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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