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الصين تبني أول مفاعل نووي تجاري في العالم
من المقرر أن يكون متعدد الاستخدامات

الصين تبني أول مفاعل نووي تجاري في العالم

2021/07/14
الساعة 5:17 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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الصين تبني أول مفاعل نووي تجاري في العالم
المواطن- متابعة

أعلنت الصين البدء في بناء أول مفاعل نووي تجاري في العالم، وذلك بمقاطعة هاينان الجزرية، جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء شينخوا، أنه تم تطوير تكنولوجيا على يد مطوري الشركة النووية الوطنية الصينية، لاستخدامها في المفاعل الجديد، وأطلقوا عليها اسم تكنولوجيا لينغلونغ وان (ACP100).

الصين تبني أول مفاعل نووي تجاري في العالم

ويقع مشروع أول مفاعل تجاري في العالم، في محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، ومن المقرر أن يكون مفاعل الماء المضغوط النموذجي الصغير متعدد الأغراض.

إنجاز هائل

ويعتبر هذا المفاعل إنجازًا هائلًا للابتكار المستقل في الصين، وذلك بعد هوالونغ وان، وهو مفاعل نووي من الجيل الثالث مصمم محليًا.

الصين تبني أول مفاعل نووي تجاري في العالم

أهمية المفاعل النووي الفريد من نوعه

وصممت الشركة النووية الوطنية الصينية، مفاعل لينغلونغ وان بسعة 125 ميغاواط لتوليد الكهرباء والتدفئة الحضرية والتبريد الحضري وإنتاج البخار الصناعي إضافة إلى تحلية مياه البحر، بحسب وكالة سبوتنيك.

الصين تبني أول مفاعل نووي تجاري في العالم


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