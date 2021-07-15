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الفتح يفوز برباعية في أولى ودياته بالنمسا
استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد

الفتح يفوز برباعية في أولى ودياته بالنمسا

2021/07/15
الساعة 10:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الفتح يفوز برباعية في أولى ودياته بالنمسا لاعبو الفتح - المصدر fatehclub
المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في تحقيق الفوز على نظيره إس في فيرقل النمساوي بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي أُقيمت، مساء اليوم الخميس.

الفتح يكسب الفريق النمساوي برباعية

وحرص المدير الفني يانيك فيريرا على الدفع بجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المباراة الودية من خلال تشكيلتين مختلفتين لعبها في شوطي المواجهة، من أجل الوقوف على مستوياتهم جميعًا.

نادي الفتح في معسكر النمسا
لاعبو النموذجي – المصدر @FatehClub

وافتتح النموذجي التسجيل عند الدقيقة 44 عن طريق فهد الحربي، قبل أن يسجل الفريق الأول لكرة القدم 3 أهداف خلال أحداث الشوط الثاني، عن طريق؛ النرويجي غوستاف، فراس البريكان وأحمد الجعيدي في الدقائق 54، 75 و85.

وتُعد مباراة الفتح ضد إس في فيرقل النمساوي، والتي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية بفيرقل هي الودية الأولى التي يخوضها النموذجي في معسكره الإعدادي المقام هناك، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الفتح
لاعبو النموذجي – المصدر fatehclub

المرحلة الأخيرة من الإعداد

ومن المقرر أن تكون المرحلة الثالثة والأخيرة من إعداد الفريق في الأحساء بعد الانتهاء من المعسكر والعودة إلى أرض الوطن والذي سيستعد من خلالها النموذجي لخوض أول مواجهاته بدوري الموسم الجديد.


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