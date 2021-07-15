الفتح يفوز برباعية في أولى ودياته بالنمسا

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في تحقيق الفوز على نظيره إس في فيرقل النمساوي بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي أُقيمت، مساء اليوم الخميس.

الفتح يكسب الفريق النمساوي برباعية

وحرص المدير الفني يانيك فيريرا على الدفع بجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المباراة الودية من خلال تشكيلتين مختلفتين لعبها في شوطي المواجهة، من أجل الوقوف على مستوياتهم جميعًا.

وافتتح النموذجي التسجيل عند الدقيقة 44 عن طريق فهد الحربي، قبل أن يسجل الفريق الأول لكرة القدم 3 أهداف خلال أحداث الشوط الثاني، عن طريق؛ النرويجي غوستاف، فراس البريكان وأحمد الجعيدي في الدقائق 54، 75 و85.

وتُعد مباراة الفتح ضد إس في فيرقل النمساوي، والتي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية بفيرقل هي الودية الأولى التي يخوضها النموذجي في معسكره الإعدادي المقام هناك، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

المرحلة الأخيرة من الإعداد

ومن المقرر أن تكون المرحلة الثالثة والأخيرة من إعداد الفريق في الأحساء بعد الانتهاء من المعسكر والعودة إلى أرض الوطن والذي سيستعد من خلالها النموذجي لخوض أول مواجهاته بدوري الموسم الجديد.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة