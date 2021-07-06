اللقب الثاني يُحفز منتخب السعودية

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة منتخب السعودية ضد الجزائر في نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا.

السعودية ضد الجزائر

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد الجزائر، عند الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، في نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، على استاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.

ويُقدم الأخضر مستوى مميزًا ضمن منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب، حيث نجح في الإطاحة بمنتخب السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح من الدور ربع النهائي، فيما تغلب على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف النهائي.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب الجزائر تحت 20 عامًا إلى المباراة النهائية، بعدما فاز على نظيره التونسي بهدفين دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي، وقدم أداء لافتًا في البطولة، ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم.

منتخب السعودية يبحث عن التتويج الثاني

ويدخل منتخب السعودية مباراة الجزائر اليوم بهدف تحقيق الفوز، والتتويج بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب للمرة الثانية في تاريخه، خلال خوضه النهائي الخامس، حيث حصد البطولة نسخة عام 1985.

وحل الأخضر وصيفًا لبطل كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، 3 مرات من قبل، أمام العراق في النسخة الأولى التي أُقيمت في المغرب عام 1983، ضد المغرب التي استضافت نسخة 2011، وأمام تونس في نسخة 2012 التي احتضنتها الأردن.

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