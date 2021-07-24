المحترف الأجنبي الأقرب لمغادرة الاتحاد مع بريجوفيتش

المواطن - محمد سمعه

يسعى المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الكروي بنادي الاتحاد إلى غربلة الفريق الأول وضم الصفقات التي تفيد الفريق مع تحديد الراحلين.

الثلاثي الأقرب للرحيل عن الاتحاد

ومع اقتراب كل من الصربي ألكسندر بريجوفيتش والحارس فواز القرني من الرحيل عن صفوف العميد، يعد المحترف الأجنبي، غاري رودريغيز لاعب منتخب الرأس الأخضر، قريبًا من مغادرة العميد بصيف العام الحالي، وسط عدم وجود اقتناع من المدرب البرازيلي كاريلي بقدراته.

وكان غاري رودريغيز لم ينجح في تقديم المنتظر منه مع العميد في موسم 2020/2021، مما دفع المدرب كاريلي للتفكير في الاستغناء عنه.

جدير بالذكر أن غاري رودريغيز انضم للعميد في 2019 قادمًا من غلطة سراي التركي.

وكيل فواز القرني يُلمح لرحيله إلى الشباب

وفي وقت سابق، ألمح حسن العتيبي، وكيل أعمال الحارس فواز القرني حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بتغريدة مثيرة عن الوجهة المقبلة لـ القرني بعدما اقترب من مغادرة العميد.

وغرد حسن العتيبي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “الانتصار والفوز دائمًا مقرون بالعمل وروح الشباب حتى لو كنت شيخًا كبيرًا”.

ورد المتابعون على تغريدته حيث توقع جزء كبير منهم إلى أن القرني صاحب الـ29 عامًا سوف ينضم لنادي الشباب خلال الأيام القليلة المقبلة.

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