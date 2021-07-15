‎الرئيسية
العالم
المحكمة الأوروبية تصدر قراراً بشأن حظر الحجاب في أماكن العمل 
باعتباره أحد الرموز الدينية المرئية

المحكمة الأوروبية تصدر قراراً بشأن حظر الحجاب في أماكن العمل 

2021/07/15
الساعة 2:17 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
المحكمة الأوروبية تصدر قراراً بشأن حظر الحجاب في أماكن العمل 
المواطن- متابعة

قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بأن أرباب العمل يمكنهم حظر ارتداء الرموز المرئية للمعتقد الديني أو السياسي، مثل الحجاب.

وقالت المحكمة إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، في حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا، وتم وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.

المحكمة الأوروبية تصدر قراراً بشأن حظر الحجاب في أماكن العمل 

وذكرت المحكمة أن منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية.

ونقلت رويترز عن المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي: أنه يجب أن يتوافق هذا التبرير مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل، وبين المواءمة بين الحقوق والمصالح المتنازع عليها، ويجوز للمحاكم الوطنية أن تضع في الحسبان السياق الخاص بالدولة العضو، لا سيما القوانين الوطنية الأكثر ملاءمة فيما يتصل بحماية حرية العقيدة.

المحكمة الأوروبية تصدر قراراً بشأن حظر الحجاب في أماكن العمل 

قصة المرأتين المحجبتين 

والمرأتان المذكورتان هما موظفة في مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية في هامبورغ وعاملة خزينة في سلسلة صيدليات مولر، ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما بدأت عملها، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.

وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع، وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل بدون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.

 

المحكمة الأوروبية تصدر قراراً بشأن حظر الحجاب في أماكن العمل 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لقرار إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لإعلان إثيوبيا عن