المريسل يثير قلق الهلاليين بشأن أجانب الفريق

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، السبب وراء غضب جماهير الهلال بسبب سوق الانتقالات بالنسبة لـ أزرق العاصمة، موجهًا رسالة لرئيس النادي فهد بن نافل.

غضب هلالي:

وغرد المريسل قائلًا: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا شك أن الغضب الجماهيري في الأزرق، بسبب عدم التعاقد مع لاعبين أجانب مميزين، حتى الآن مبرر كون جمهور الزعيم حتى وهو مقتنع أن حظ فريقه قوي، لكنه يريد فريق قوي وأنا شخصيًّا لا أشك في حرصكم على ذلك وأتوقع حدوثه في أي لحظة لكن”.

وتابع المريسل: “ألا تعتقدون أن المعسكر الإعدادي للأزرق من المفترض أن يكون فيه اللاعبين الذين سيبدؤون الموسم مع الفريق؟ بمعنى أنه ليس من المنطق أن يتم تجهيز اللاعبين الأجانب لأندية أخرى، إذا كان هناك منهم متواجد بالمعسكر حاليًّا ولن يستمر مع الفريق، فلماذا يتم تجهيزه للفرق الأخرى؟”.

ثلاثي الهلال ارتبط اسمه بالرحيل:

وكان اسم الفرنسي بافيتيمبي جوميز والبيروفي أندري كاريلو والإيطالي سيباستيان جيوفنكو ارتبطوا جميعًا بالرحيل عن الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحتى الآن الزعيم ضم صفقة واحدة أجنبية وهي المهاجم المالي موسى ماريغا من نادي بورتو البرتغالي.

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