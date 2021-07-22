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الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس المصري
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس المصري

2021/07/22
الساعة 11:11 صباحًا
- ‎فيالملك سلمان, جديد الأخبار, حصاد اليوم, محمد بن سلمان
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الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس المصري
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد ـ أيده الله ـ بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.


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