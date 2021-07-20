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الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني

2021/07/20
الساعة 12:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

ولي العهد يهنئ: 

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.


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