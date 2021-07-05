المملكة القابضة تعلن عن تشكيل مجلس الإدارة واللجان

أعلنت شركة المملكة القابضة عن قرار مجلس الإدارة بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب للرئيس وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، وتعيين أمين سر المجلس.
اجتماع الجمعية العامة:
وجاء في بيان المملكة القابضة على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الاثنين، أنه إشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2021م والذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة المملكة القابضة لدورته الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من 5 يونيو 2021م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في4 يونيو 2024م، يسر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة أن يعلن عن قرار مجلس الإدارة في اجتماعه الأول المنعقد بتاريخ 1442/11/24هـ الموافق 2021/07/04م، باختيار وتسمية رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس وتشكيل اللجان وتعيين أمين سر مجلس الإدارة للدورة الجديدة.
تعيينات المملكة القابضة:
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
أولاً: تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه كما يلي:
– تعيين الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود (عضو غير تنفيذي)، رئيساً لمجلس الإدارة.
– تعيين الدكتورة لما عبدالعزيز السليمان (عضو مستقل )، نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
ثانيا: تشكيل لجنة الاستثمار لتضم الأعضاء التالية أسماؤهم:
– الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس الجنة)
– طلال إبراهيم الميمان
– سرمد زوك
– عادل عبد العزيز العبد السلام
– ندا صالح العتيقي
– تميم بسام جبر
ثالثا: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات لتضم الأعضاء التالية أسماؤهم:
– هشام سليمان الحبيب (رئيس اللجنة)
– لما عبد العزيز السليمان
– ريم محمد أسعد
رابعاً: تعيين أمين سر المجلس.
شارك الخبر