المنتخب المصري يتقدم على أستراليا بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة المنتخب المصري ضد نظيره الأسترالي المقامة على ملعب مياجي، بتقدم الفراعنة بهدف دون رد.

المنتخب المصري يتقدم

ويلعب المنتخب المصري ضد نظيره الأسترالي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وبدأ المدير الفني شوقي غريب المباراة بتشكيل هجومي، حيث دفع بكل من؛ محمد الشناوي، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أسامة جلال، أحمد أبو الفتح، طاهر محمد طاهر، أكرم توفيق، كريم العراقي، رمضان صبحي، صلاح محسن وأحمد ياسر ريان.

وضغط المنتخب المصري منذ بداية المباراة أملًا في هز الشباك، وسدد صلاح محسن كرة قوية، ولكنها خرجت أعلى المرمى، قبل أن تصل الكرة إليه مجددًا، ليسدد الكرة من لمسة واحدة إلا أنها ذهبت بعيدًا.

وتصدى دفاع الفراعنة لهجمة أستراليا، وتبادل المنتخبان السيطرة والهجمات، قبل أن ينجح أحمد ياسر ريان في هز الشباك عند الدقيقة 45 بعد تلقيه تمريرة من رمضان صبحي، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدف دون رد.

موقف المنتخبين في الأولمبياد

وقبل مباراة اليوم، يمتلك منتخب مصر تحت 23 عامًا نقطة واحدة، ويحتاج إلى الفوز من أجل الدخول في حسابات التأهل إلى الدور التالي في أولمبياد طوكيو 2020، فيما يملك منتخب أستراليا 3 نقاط.

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