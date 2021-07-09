النصر يسير بخطى استثمارية فنية مميزة

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي فلاح القحطاني أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر تسير بشكل استثماري فني مميز خلال الفترة الماضية.

إشادة ببيع النصر لعقود لاعبيه

وقال القحطاني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بيع عقود اللاعبين الذين لا يستفيد منهم النصر خطوة استثمارية فنية مميزة”.

ولفت إلى أن العالمي يُحقق استفادة كبيرة من هذه الخطوة، وتابع: “النصر أكثر نادٍ سعودي يصدّر اللاعبين المحليين إلى الأندية الأخرى لذلك الاستفادة المادية مهمة جداً”.

وكان العالمي قد أعلن، مساء أمس الخميس، عن رحيل فراس البريكان إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، فيما انضم لاعبه سعود زيدان إلى الحزم بداية من الموسم الرياضي المقبل.

العالمي يدعم صفوفه بصفقات قوية

وتطمح إدارة العالمي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد والمنافسة على الألقاب، ما يدفعها لحل أزمة الكفاءة المالية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعاقد النصر مؤخرًا مع البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر، كما ضم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف في الميركاتو الشتوي الماضي، ولكنه فشل في تسجيله بسبب الكفاءة المالية وأعاره لنادي شباب الأهلي الإماراتي لنهاية الموسم.

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