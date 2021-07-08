النصر يعلن رحيل فراس البريكان إلى الفتح

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر قبل قليل عن موافقته على رحيل اللاعب فراس البريكان لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الفتح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لـ النصر أن اللاعب البريكان تم بيع عقده لنادي الفتح، كما تمنى النادي له التوفيق بالمرحلة المقبلة.

فراس البريكان عانى من قلة المشاركة

وعانى البريكان، صاحب الـ21 سنة من قلة المشاركة مع الفريق الكروي الأول بنادي النصر في موسم 2020/2021، في ظل تواجد المغربي عبدالرزاق حمدالله.

مشوار البريكان مع النصر

وصعد فراس البريكان للفريق الكروي الأول بـ النصر في عام 2017، وتُوج مع العالمي بلقبين في السوبر السعودي ولقب وحيد في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/2019.

يذكر أن نادي النصر كان أنهى موسم 2020/2021 محتلًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما أنهى الفتح موسم 2020-2021، باحتلال المركز السابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 42 نقطة، مع الوصول إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة