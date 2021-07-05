النصر يواصل فحوصاته بحضور ماشاريبوف

المواطن - مروة نبيل

واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إجراء الفحوصات الطبية، اليوم الاثنين، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

النصر يواصل الفحوصات الطبية:

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعبين أثناء إجراء الفحوصات، موضحًا أن المجموعة الثانية أجرت اليوم كشفها الطبي بداية من الساعة الثامنة صباحًا، بحضور الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

ومن المقرر أن تظهر الكشوفات تقريرًا مفصلًا عن حالة كل لاعب ومدى جاهزيته قبل المعسكر الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم، ولفت حساب النادي إلى أن الفحوصات أُجريت في مقر الشريك الطبي فزيو تريو.

وكان الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف قد وصل إلى العاصمة الرياض، مساء أمس الأحد، وخضع للفحوصات الطبية، حيث سيُغادر مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المعسكر الإعدادي في بلغاريا.

العالمي هذا الموسم:

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 كمتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، وذلك بعد فوزه على السد القطري في الجولة الأخيرة.

وأنهى نادي النصر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز السادس برصيد 46 نقطة، بعد خسارته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.

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