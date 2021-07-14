الهتلان يوجه رسالة لجماهير الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعرب سليمان الهتلان عن سعادته باختياره نائبًا لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل، متمنيًا إسعاد الجماهير وتحقيق طموحاتهم خلال الفترة المقبلة.

رسالة الهتلان لجماهير الهلال

وعلق الهتلان على تعيينه كنائب للرئيس قائلًا: “أسعدني الهلال وأنا مشجعًا طيلة عمري واليوم المسيرة تتواصل وكلي اعتزاز بالإسهام في خدمة النادي من خلال عضوية مجلس الإدارة ثم ثقة المجلس بتسميتي نائبًا للرئيس”.

وواصل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وأسأل الله أن يوفقني وزملائي بقيادة فهد بن نافل بأن نستمر في إسعادكم بعمل يليق بمكانة كبير آسيا”.

وتابع: “أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الرئيس فهد بن نافل وإخواني أعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم في أخيهم، وبتعاوننا معًا ودعم جماهيرنا الغالية بإذن الله نواصل تحقيق أهدافنا وتعزيز مكانة الهلال في مختلف المجالات”.

الزعيم يستعد في النمسا

على الجانب الآخر، دشن الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم معسكره المقام في النمسا مؤخرًا، وذلك استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويطمح المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز فنيًّا وبدنيًّا خلال معسكر النمسا، أملًا في التألق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، والمنافسة على البطولات.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة