الهلال يدشن معسكر النمسا بتدريبات لياقية

المواطن - مروة نبيل

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكره المقام في النمسا، مساء اليوم الاثنين، وذلك استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

الهلال يبدأ التدريب بمعسكر النمسا:

وحرص المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم، شرح خلاله البرنامج الخاص بفترة المعسكر.

واكتفى الجهاز الفني بتدريبات خفيفة خلال الحصة التدريبية اليوم، نظرًا لطول مدة الرحلة إلى مدينة سالزبورج النمساوية، وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اختبارات بدنية، ثم تدريبات لياقية من خلال الجري وتمارين لياقية باستخدام الكرة.

الاستعداد للموسم الجديد:

ومن المقرر أن يستمر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في النمسا بداية من يوم 12 من شهر يوليو وحتى الثاني من أغسطس المقبل، وسيلعب خلاله 5 مباريات ودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويطمح المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز فنيًّا وبدنيًّا خلال معسكر النمسا، أملًا في التألق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، والمنافسة على البطولات.

وكان الهلال قد لعب قبل المغادرة إلى النمسا مباراة ودية ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وانتهت المباراة بفوز سكري القصيم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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