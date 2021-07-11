الهلال يُغادر إلى النمسا غدًا

المواطن - مروة نبيل

يُغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى النمسا، يوم غد الاثنين، لبدء الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

الهلال يبدأ الاستعداد في النمسا:

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكرًا خارجيًّا في النمسا بداية من يوم 12 من شهر يوليو وحتى الثاني من أغسطس المقبل، وسيلعب خلاله 5 مباريات ودية.

ويطمح المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز فنيًّا وبدنيًّا خلال معسكر النمسا، أملًا في التألق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، والمنافسة على البطولات.

الزعيم يخسر ضد التعاون وديًّا:

على الجانب الآخر، لعب الهلال ضد التعاون وديًّا اليوم في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022، وانتهت المباراة بفوز سكري القصيم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان الشوط الأول من المباراة الودية التي بلغت مدة الشوط فيها 35 دقيقة فقط بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم الزعيم مرتين في الشوط الثاني، ولكن نجح التعاون في الفوز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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