الهلال يُلبي طلب جارديم

المواطن - مروة نبيل

أبدت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل موافقتها على طلب المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد.

إدارة الهلال تستجيب لطلب جارديم

وقال الإعلامي عبدالعزيز المريسل: “استجاب الهلال لمطالب جارديم وبدأ يبحث عن حارس أجنبي، وقد عرض عليه الحارس التشيكي توماس فاسليك حارس إشبيلية الإسباني (حارس حر)”.

وتابع المريسل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وكذلك الحارس الألماني لوريس كاريوس حارس ليفربول السابق، وطلب جارديم مهلة للرد مع إصراره على الأسماء التي عرضها سابقًا”.

وكان المدير الفني البرتغالي قد فاجأ الإدارة الهلالية بطلبه التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومنحها اختيارين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يبدأ الاستعداد

وتعاقد الهلال مع البرتغالي ليوناردو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر، وبدأ، يوم الاثنين، الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكرًا خارجيًّا في النمسا يوم 12 من شهر يوليو المقبل، حيث سيُقام المعسكر الإعدادي هناك حتى الثاني من شهر أغسطس، وسيلعب خلاله 5 مباريات ودية.

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