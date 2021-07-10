اليويفا يصدم منتخب إنجلترا قبل نهائي اليورو

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية عن صدمة تلقاها منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم بسبب قرار صدر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عقب أحداث مباراة إنجلترا والدنمارك في الدور قبل النهائي لـ بطولة كأس أمم أوروبا.

الاتحاد الإنجليزي يُغرّم

وذكرت التقارير أن الاتحاد الأوروبي قرر تغريم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مبلغ 30 ألف يورو بسبب توجيه الجمهور الإنجليزي لأضواء الليزر تجاه الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل في مباراة المنتخبين بدور نصف النهائي التي كانت انتهت بفوز إنجلترا بهدفين لهدف.

وسيواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الإيطالي غدًا الأحد في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا على ملعب ويمبيلي في لندن.

سيدة تفقد وظيفتها بسبب منتخب إنجلترا !

وفي سياق آخر، فقدت سيدة إنجليزية وظيفتها، وذلك بعد أن حضرت مباراة بلدها منتخب إنجلترا ضد الدنمارك في نصف نهائي كأس أمم أوروبا.

وذكرت صحيفة Daily Mail الإنجليزية أن السيدة الإنجليزية نينا فاروقي تهربت من عملها بحجة المرض من أجل حضور نصف نهائي اليورو ضد الدنمارك في ملعب ويمبيلي.

وبسبب قلة الموظفين في الشركة التي تعمل بها تقدمت نينا بالاعتذار عن عدم الحضور للعمل بسبب المرض يوم الأربعاء الماضي ولكن السبب الحقيقي كان فوزها بتذكرة حضور مباراة دور الأربعة.

ولكن حظها العاثر جعل الكاميرا الناقلة للمباراة يعرض وجهها وحضورها في المباراة، حيث ظهرت وهي تحتفل بهدف التعادل للمنتخب الإنجليزي في شباك الدنمارك.

وفي يوم الخميس الماضي وأثناء ذهابها للعمل، أخبرها مديرها في الشركة أنه تمت إقالتها بسبب الكذب وحضور المباراة دون علمه.

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