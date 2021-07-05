انطلاق فعاليات برنامج المواهب الشبابية بالرس

المواطن - الرياض

انطلقت اليوم الاثنين أولى فعاليات برنامج المواهب الشبابية، الذي تقيمه وكالة شؤون الشباب ممثلة بإدارة الهيئات الشبابية بوزارة الرياضة، تحت إشراف مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الرس الواقع بديوانية بلدية محافظة الرس، والذي يمتد لمدة خمسة أيام.

معارض تصويرية وفنون تشكيلية:

ويتضمن البرنامج الذي افتتح أبوابه الساعة الخامسة والنصف من مساء هذا اليوم عدد 24 مشتركًا ومشتركة في المعارض التصويرية والفنون التشكيلية والحرف اليدوية والخط العربي ومسرح خارجي للفعاليات المتنوعة، إضافة لمشاركة عدد 7 معارض للجهات والمؤسسات الحكومية يتقدمها فرع الأحوال المدينة بالرس الذي يقدم خدماته لزوار البرنامج من الفئتين بمشاركة معهد ريادة الأعمال الوطني والمعهد الصناعي الثانوي بالرس ومركز صفاء لمكافحة التدخين والجمعية السعودية الخيرية للوقاية من السموم وجمعية حياة وجمعية الأيتام ومشاركة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الخشيبي بمصلى متنقل.

ويشرف عليه قسم الهيئات الشبابية بمكتب الرس ويشترك في تنظيمه 22 منظمًا ومنظمة.

ومن جانبه أوضح مدير مكتب وزارة الرياضة بالرس، فواز الحربي، أنهم يستهدفون المواهب الشابة بهدف إبرازها والمساهمة في انتشارها وتطويرها، مشيرًا إلى أنهم يسعدون باستقبال كافة شرائح وفئات المجتمع الراغبة بزيارة البرنامج، منوهًا على أهمية الالتزام باتباع التعليمات والبروتوكولات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

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