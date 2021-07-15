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بافيتيمبي غوميز ماكينة صناعة وتسجيل
بعد تألقه الموسم الماضي

بافيتيمبي غوميز ماكينة صناعة وتسجيل

2021/07/15
الساعة 9:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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بافيتيمبي غوميز ماكينة صناعة وتسجيل غوميز - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

تألق المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الماضي.

بافيتيمبي غوميز يخطف الأنظار

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز إحصائيات بافيتيمبي غوميز في الموسم الماضي، حيث شارك في 30 مباراة، وساهم في تسجيل 28 هدفًا.

وأحرز بافيتيمبي غوميز 24 هدفًا، وصنع 4 آخرين، بينهم 8 أهداف من ركلات الترجيح، وقام بـ48 تسديدة على المرمى، وبلغت دقة تمريرات المهاجم الفرنسي 83.1%، ولديه 14 مراوغة ناجحة، وكلل مجهوده بالحصول على لقب هداف المسابقة.

غوميز
غوميز – المصدر @Alhilal_FC

المهاجم الفرنسي مستمر مع الهلال

وخيم الغموض على موقف غوميز مع الهلال في الموسم الرياضي الجديد، قبل أن تحسم الإدارة والمدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم الجدل، ليستمر في صفوفه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان المهاجم الفرنسي صاحب الـ35 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صيف عام 2018، قادمًا من غلطة سراي التركي، ويمتد حتى يونيو 2022، وتوج بالعديد من الألقاب منها الدوري السعودي مرتين ودوري أبطال آسيا.

بافيتيمبي غوميز
غوميز – المصدر spl


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