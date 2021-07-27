بتال القوس: أستغرب عدم فوزنا بميدالية في الرماية

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي بتال القوس عدم النجاح في الحصول على ميدالية في الرماية بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

بتال القوس يستغرب عدم الفوز بميدالية في الرماية

وعلق بتال القوس عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على المشاركة السعودية في أولمبياد 2020، قائلًا: “حتى الآن.. الوداع هو العنوان الرئيسي لمشاركاتنا في طوكيو”.

وتابع بتال القوس في تغريدة أخرى قائلًا: “أكثر شيء أستغربه في مشاركاتنا الأولمبية عدم فوزنا بأي ميدالية في الرماية.. عندنا رماة ينقزون عين الضب.. مؤكد هناك مشكلة في استقطاب المواهب في الرماية”.

المنتخب السعودي يفقد فرصة التأهل

على الجانب الآخر، يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره البرازيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020، ويطمح الأخضر للظهور بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الأخير في المجموعة الرابعة بدون رصيد، ليتأكد توديعه لمنافسات أولمبياد طوكيو من مرحلة المجموعات، فيما تتصدر البرازيل الترتيب برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كوت ديفوار، وبفارق نقطة عن ألمانيا.

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