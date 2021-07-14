بتال القوس: الكرة الآن في ملعب رؤساء الأندية

المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي بتال القوس بقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن الاستعانة بحكام أجانب دون عدد محدد خلال المسابقات المحلية الموسم الرياضي المقبل.

بتال القوس يُشيد بالقرار

وعلق بتال القوس قائلًا: “قرار ممتاز وفي وقته.. والكرة الآن في ملعب رؤساء الأندية.. لا تطلع بكرة تقول التحكيم والتحكيم.. المبلغ الإجمالي سيكون أربعة ملايين وشوية على كل ناد طوال الموسم”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “بالمقابل.. ننتظر حكامًا أجانب نخبة بطواقم كاملة بما فيها غرفة الـ VARوالابتعاد عن الشبهات بالذات في هذه الغرفة”.

وأضاف: “أيضًا.. أقترح على الأندية التي تشكل مجلس إدارة الرابطة بالذات المنافسة.. التنسيق بينها والالتزام.. صاحب الضيافة يطلب الحكام الأجانب”.

واختتم بتال القوس تغريداته قائلًا: “أيضًا.. شاشة الإعادات اللي يراجع فيها الحكم الإعادات بعد العودة للـ VAR تكون أمام المشاهدين يشوفون اللي يشوفه الحكم.. مثل أغلب الدوريات”.

إشادة بقرار الاتحاد السعودي بشأن الحكام الأجانب

وأشاد الرياضيون بقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بعودة الحكم الأجانب دون تحديد عدد معين من المباريات خلال المسابقات المحلية في الموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي برئاسة ياسر المسحل السماح للأندية المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطلب طواقم تحكيم أجنبية دون تحديد سقف لكل نادٍ مع تحمل الأندية التكاليف.

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