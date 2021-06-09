بتال القوس : خطأ النقل التلفزيوني متكرر كل موسم

المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي بتال القوس بقوة منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين والتي نجحت في جذب أنظار جماهير من دول أخرى، مطالبًا بتصحيح خطأ يتكرر كل موسم.

بتال القوس يُطالب بتصحيح الأخطاء

وقال بتال القوس: “الدوري السعودي يحقق نجاحات كبيرة في جوانب كثيرة.. أهمها التنافس الكبير والندية العالية بين الفرق.. يحظى بمتابعة عالية من الجمهور المحلي والدول المجاورة.. لدينا أخطاء لا شك ولكن بالمجمل دوري مشرف.. التنظيمات والشكل العام للمسابقة ممتاز”.

وأضاف: “ولكن هناك خطأ يتكرر كل موسم، هو النقل التلفزيوني.. في كل موسم ننتظر حتى قبيل الصافرة الأولى لا نعرف من سينقل الدوري السعودي.. وفجأة يلا يلا القناة الرياضية اخلصوا انقلوا يلا بكرا المباراة”.

وواصل بتال القوس في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “هذا إجراء لا يسمح بالاستعداد والتحضير الجيد من الزملاء في التلفزيون السعودي.. ويضعهم في موقف محرج”.

وتابع: “نلوم الزملاء في القناة الرياضية.. ولا نلوم من وضعهم في الحرج.. أيضًا لا نفكر في الزملاء الذين تنتهي عقودهم ولا تعرف القناة تجدد لهم وعندها نقل أو لا.. وهؤلاء لا يستحقون هذه المعاملة.. لماذا؟”.

النقل التلفزيوني والمنصات الإلكترونية بشكل أفضل

وأردف: “أعرف أن هناك اتجاهًا لتحويل الدوري لمنصات إلكترونية.. وهذا توجه جيد أرجو ألا يلغى وجود الدوري على التلفزيون أيضًا.. ولكنه أيضًا يحتاج مساحة من الوقت تمنح للناقل الجديد للتحضير والاستعداد لإظهار دورينا بما يستحق”.

واستكمل: “كل الشراكات السابقة بين الجهتين لنقل الدوري فشلت.. لماذا؟ في ظني أن أفضل شراكة والمرشحة للنجاح والاستدامة هي التي تحفظ حقوق الطرفين.. كل الشراكات السابقة كان واحد من الشريكين يركب الآخر ويطوقه بما لا يسمح بالنجاح”.

واختتم بتال القوس تغريداته قائلًا: “الدوري السعودي يحتاج إلى نقل تلفزيوني وإلكتروني أفضل بكثير مما هو خلال السنوات الماضية.. تكون فيه رؤية واضحة واستعداد مبكر.. وشراكة متوازنة لا مبالغة فيها ماليًا من البائع ولا تقتير أيضًا من الشاري.. شراكة هدفها النجاح وفق شروط واضحة وواقعية ماليًا وشكليًا لا ترهق أي شريك”.

شارك الخبر







شارك الخبر