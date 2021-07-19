بث مباشر.. خطبة يوم عرفة وصلاتا الظهر والعصر بمسجد نمرة

يؤدي ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بمسجد نمرة تأسياً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
#مباشر_واس | صلاتا الظهر والعصر وخطبة #عرفة بمسجد #نمرة. #بسلام_آمنين
#واس_عام https://t.co/xUc0tE5LdY
— واس العام (@SPAregions) July 19, 2021
وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في وقت سابق، صدور الموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتكليف الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، عضو هيئة كبار العلماء، إمام وخطيب المسجد الحرام، لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام، حيث تحتل خطبة يوم عرفة مكانة عظيمة في قلوب المسلمين.
بث مباشر عبر #الإخبارية | صلاتا الظهر والعصر وخطبة #يوم_عرفة من #مسجد_نمرة #بسلام_آمنين https://t.co/ZpgdciYUAS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 19, 2021
الشيخ بندر بليلة في سطور
يذكر أن الشيخ “بليلة” عُين عضواً في هيئة كبار العلماء في 18 أكتوبر 2020، وهو من مواليد مكة المكرمة في عام 1395 هـ، ودرس بها جميع المراحل الدراسية، وتخرج من جامعة أم القرى، كما حصل على الماجستير في الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية من جامعة أم القرى سنة 1422هـ، ثم حصل على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في الفقه من كلية الشريعة سنة 1429هـ، وهو حالياً إمام وخطيب في المسجد الحرام بمكة المكرمة، إضافة لعمله أستاذًا مساعدًا في جامعة الطائف.
فيديو | حجاج بيت الله الحرام في #مسجد_نمرة قبل تأديتهم لصلاتي الظهر والعصر في مشعر #عرفات#يوم_عرفة#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/6e2TPrtXGC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 19, 2021
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