بث مباشر.. خطبة يوم عرفة وصلاتا الظهر والعصر بمسجد نمرة

المواطن - مكة المكرمة

يؤدي ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بمسجد نمرة تأسياً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في وقت سابق، صدور الموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتكليف الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، عضو هيئة كبار العلماء، إمام وخطيب المسجد الحرام، لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام، حيث تحتل خطبة يوم عرفة مكانة عظيمة في قلوب المسلمين.

الشيخ بندر بليلة في سطور

يذكر أن الشيخ “بليلة” عُين عضواً في هيئة كبار العلماء في 18 أكتوبر 2020، وهو من مواليد مكة المكرمة في عام 1395 هـ، ودرس بها جميع المراحل الدراسية، وتخرج من جامعة أم القرى، كما حصل على الماجستير في الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية من جامعة أم القرى سنة 1422هـ، ثم حصل على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في الفقه من كلية الشريعة سنة 1429هـ، وهو حالياً إمام وخطيب في المسجد الحرام بمكة المكرمة، إضافة لعمله أستاذًا مساعدًا في جامعة الطائف.

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