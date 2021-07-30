برشلونة قد يخسر ميسي حتى يناير 2022!

المواطن - مروة نبيل

أصبح نادي برشلونة الإسباني في ورطة بسبب أزمة تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الفترة الحالية.

انتهاء عقد النجم الأرجنتيني

وانتهى عقد ميسي صاحب الـ34 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يوم 30 يونيو الماضي، ولم يعلن أحد الطرفين التوصل بشكل رسمي لاتفاق بشأن التجديد.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن النجم الأرجنتيني في طريقه لتجديد تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمدة 5 مواسم قادمة، ولكن لم يتم تفعيل هذا الاتفاق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

برشلونة قد يخسر ميسي

وأشارت تقارير إلى أن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا ينتظر الحصول على الضوء الأخضر من رابطة الليغا التي تطلب تفاصيل مالية أكثر شفافية بخصوص التعاقد طويل الأجل مع ميسي.

ولفت برنامج “الشيرنجيتو”، إلى أن ميسي إذا وقع الآن مع برشلونة، سيكون أمام الفريق الكتالوني، حتى 31 أغسطس المقبل فقط لتسجيل العقد، وجعل النجم الأرجنتيني يشارك في المباريات خلال بداية الموسم.

وشدد البرنامج الإسباني على أن فشل برشلونة في تسجيل العقد لدى رابطة الليغا حتى ذلك الموعد، سيؤدي إلى خسارة مشاركة النجم الأرجنتيني في المباريات حتى يناير 2022.

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