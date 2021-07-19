حل جديد من برشلونة لاستمرار ميسي

المواطن - مروة نبيل

استقرت إدارة نادي برشلونة على حل جديد، من أجل استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم، ومحاولة التخلص من الأزمات المتراكمة.

انتهاء عقد النجم الأرجنتيني

وانتهى عقد ميسي صاحب الـ34 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يوم 30 يونيو الماضي، ولم يعلن أحد الطرفين التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن النجم الأرجنتيني في طريقه لتجديد تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمدة 5 مواسم قادمة، ولكن لم يتم تفعيل هذا الاتفاق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

برشلونة يُكثف محاولاته لاستمرار ميسي:

وأشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن برشلونة يكثف من محاولاته حاليًّا، من أجل التعاقد مع شركة راعية جديدة، لتوفير مداخيل مالية والمساهمة في تجديد عقود اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة، أن أزمة تجديد عقد النجم الأرجنتيني الحالية، تكمن في توفير راتب اللاعب، وتقليص قيمة فاتورة الرواتب الحالية، بعد قرار رابطة الليغا بوضع حد أقصى لها.

وفي الوقت ذاته، تسعى إدارة نادي برشلونة لبيع بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل المساهمة في تجديد عقد الأرجنتيني ميسي.

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