بريجوفيتش والاتحاد يتفقان على إنهاء التعاقد

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش أصبح قريبًا للغاية من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بريجوفيتش يرحل عن الاتحاد:

وقال الإعلامي الرياضي فهد المحياوي: “بشكل مؤكد: ألكسندر بريجوفيتش ينهي علاقته بنادي الاتحاد وسط اتفاق تام بين جميع الأطراف على الترتيبات المالية لإنهاء العلاقة بين الطرفين”.

وتابع في تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “وبذلك يتخلص الاتحاد من أكبر التزاماته المالية التي تعيق حصوله على شهادة الكفاءة المالية.. الحمد لله”.

الاتحاد يسعى للتخلص من المهاجم الصربي:

وكانت تسعى الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي، طوال الفترة الماضية لتسويق عقد المهاجم الصربي بريجوفيتش للتخلص من راتبه الشهري الكبير والاستفادة من العائد المادي في معالجة الأزمة التي يُعاني منها واستخراج شهادة الكفاءة المالية.

ولم يظهر المهاجم الصربي بالمستوى المتوقع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الأمر الذي عرضه لانتقادات جماهيرية كبيرة، حيث جاءت أرقامه مخيبة للآمال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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