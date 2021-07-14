بريطانيا تسجل أعلى مستوى للوفيات بكورونا منذ 9 إبريل

المواطن - متابعة

سجلت وزارة الصحة البريطانية، أمس الثلاثاء، 50 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا “كوفيد-19″، ما يمثل أعلى حصيلة يومية منذ إبريل، وسط ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات.

ارتفاع الإصابات:

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 36660، مقارنة مع 34471 الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 5191459 إصابة.

وتمثل حصيلة أمس أكبر مستوى لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا منذ يوم 22 يناير حينما تم رصد 40011.

50 وفاة:

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 50 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 6 الاثنين، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 128481 شخصًا.

ويعتبر هذا العدد أعلى مستوى لمؤشر الوفيات الناجمة عن “كوفيد-19” في المملكة المتحدة منذ 9 إبريل حينما تم تسجيل 60 حالة.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 45.978 مليون شخص، بينهم أكثر من 34.997 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميًّا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

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