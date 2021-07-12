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بعثة التعاون تصل هولندا
استعدادًا للموسم الجديد

بعثة التعاون تصل هولندا

2021/07/12
الساعة 8:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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بعثة التعاون تصل هولندا بعثة نادي التعاون - المصدر @AltaawounFC
المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إلى هولندا، لبدء الاستعدادات لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

التعاون يبدأ معسكر هولندا:

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول الفريق الأول لكرة القدم وصل إلى هولندا، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم الرياضي الجديد، وتمنى لهم التوفيق.

التعاون
جانب من وصول البعثة – المصدر @AltaawounFC

ومن المقرر أن يستمر معسكر الفريق الأول لكرة القدم في هولندا حتى يوم 30 يوليو الجاري، وسيخوض خلاله عددًا من المباريات الودية، حيث يسعى المدير الفني نيستور إل مايسترو لتجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا بشكل مميز.

التعاون
لاعبو الفريق – المصدر @AltaawounFC

سكري القصيم يسعى لانطلاقة مميزة:

وتسعى إدارة نادي التعاون لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن، كما أنها قامت بتدعيم صفوفه بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في الظهور بشكل جيد في الموسم الرياضي الجديد.

وتمكن سكري القصيم من إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وتمكن من تحقيق رقم استثنائي في تاريخ مشاركاته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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