بعثة التعاون تصل هولندا

المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إلى هولندا، لبدء الاستعدادات لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

التعاون يبدأ معسكر هولندا:

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول الفريق الأول لكرة القدم وصل إلى هولندا، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم الرياضي الجديد، وتمنى لهم التوفيق.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الفريق الأول لكرة القدم في هولندا حتى يوم 30 يوليو الجاري، وسيخوض خلاله عددًا من المباريات الودية، حيث يسعى المدير الفني نيستور إل مايسترو لتجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا بشكل مميز.

سكري القصيم يسعى لانطلاقة مميزة:

وتسعى إدارة نادي التعاون لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن، كما أنها قامت بتدعيم صفوفه بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في الظهور بشكل جيد في الموسم الرياضي الجديد.

وتمكن سكري القصيم من إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وتمكن من تحقيق رقم استثنائي في تاريخ مشاركاته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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