بغلف يفاجئ النصراويين: طلبت إلغاء عضويتي الشرفية بالنادي

المواطن - محمد سمعه

صدم عبدالعزيز بغلف العضو الشرفي بنادي النصر، جماهير العالمي قبل قليل حيث أكد على أنه تقدم بخطاب لإدارة مسلي آل معمر بإلغاء عضويته الشرفية في النادي.

سبب تقدم بغلف بطلب الإلغاء

وغرد بغلف قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “تقدمت قبل قليل بخطاب رسمي لإدارة العالمي من أجل إلغاء عضويتي الشرفية التي أعتز بها وأفخر ولكن هذا الطلب جاء بسبب ظروفي الخاصة”.

وأضاف بغلف: ” كل الشكر للجميع على ما أحاطوني به من محبة وأرجو التوفيق للأصفر ورجاله وجمهوره ونفرح سويًا بتحقيق الإنجازات”.

وكان بغلف تعرض لمشكلة في مارس الماضي بسبب كشفه أسرار النادي، بعدما تحدث عن عدم استلام اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لمكافآت كان أعطاها للإدارة السابقة لـ العالمي برئاسة صفوان السويكت لتعطيها إلى اللاعب المغربي.

لماذا انتقد النصراويون بغلف في مارس الماضي ؟

وانتقد الكثير من مشجعي العالمي، عضو النادي الذهبي لكشفه على الملأ ما يحدث داخل النصر من خلال تغريدات في “تويتر” وعدم الذهاب للغرف المغلقة للحديث عما يخص أمور النادي.

وفي وقتها أغلق بغلف حسابه بشكل رسمي عبر “تويتر” بعد انسحابه من المشهد الرياضي النصراوي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة