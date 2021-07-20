بلقيس لمتابعيها: ادعولي

المواطن - متابعة

أعلنت المطربة الإماراتية بلقيس، تعرضها لوعكة صحية مفاجأة دخلت على أثرها المستشفى، حيث انتقلت للمستشفى بسبب ميكروب في المعدة.

وعكة صحية:

ونشرت المطربة عبر سناب شات صورة لها داخل أحد المستشفيات، وكتبت: “وعكة صحية بسيطة، سامحوني ما قدرت أكمل سناب أمس، إن شاء الله شويات وارجع أكلمكم وادعولي”.

وتستعد بلقيس لتقديم حفل غنائي في القاهرة خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل بدار الأوبرا المصرية.

بلقيس في الأوبرا:

ومن المنتظر أن تظهر المطربة لجمهورها المصري بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه علي خشبة مسرح النافورة في الساعة الثامنة مساءًا الموافق يوم الخميس 12 أغسطس.

وستقدم كذلك برنامجاً غنائياً يتضمن نخبة من أعمالها الخاصة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، خاصة آخر أغنياتها التي حققت نجاحًا كبيرًا في سوق الأغنية العربية وهما “ممكن” وأغنية “انتهي” حيث إن الأغنيتين تصدرتا محركات البحث على مواقع السوشيال ميديا.

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