بوغبا يصدم مانشستر يونايتد

المواطن - مروة نبيل

وجه الفرنسي الدولي بول بوغبا صدمة لمسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما رفض عرضًا جديدًا من أجل الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم.

بوغبا يرفض الاستمرار

وينتهي عقد بوغبا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في صيف عام 2022، ويرغب النادي الإنجليزي في تجديد عقد النجم الفرنسي.

وأشارت صحيفة “صن” البريطانية، إلى أن بوغبا رفض عرضًا من مانشستر يونايتد لتمديد عقده، مع زيادة راتبه من 250 إلى 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ولفتت إلى أن مانشستر يونايتد يستهدف الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني، حال رحيل لاعبه هذا الصيف، ويُعد باريس سان جيرمان من أبرز الأندية المهتمة بضمه، ولكن النادي الفرنسي لا يرغب في دفع أكثر من 40 مليون إسترليني.

وفي السياق ذاته، أوضحت “صن” أن مينو رايولا، وكيل اللاعب الفرنسي، ناقش بالفعل، الشروط الشخصية لعقد اللاعب الفرنسي مع إدارة نادي باريس سان جيرمان.

المشاركة في يورو 2020

وشارك نجم مانشستر يونايتد مع منتخب فرنسا في منافسات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، وظهر بشكل جيد، إلا أن أبطال العالم ودعوا البطولة من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة ضد سويسرا بركلات الترجيح.

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