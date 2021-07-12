بونوتشي الأفضل في نهائي يورو 2020

المواطن - مروة نبيل

حصد نجم المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، ليوناردو بونوتشي، جائزة أفضل لاعب في نهائي يورو 2020 “كأس الأمم الأوروبية”.

المنتخب الإيطالي بطلًا لـ يورو 2020:

ونجح المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره الإنجليزي، قبل قليل، بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 2، ليتوج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الوقت الأصلي في مباراة المنتخب الإيطالي ضد نظيره الإنجليزي التي أُقيمت على ملعب ويمبلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1، ليمتد نهائي يورو 2020 إلى الأشواط الإضافية، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للأزوري.

بونوتشي يخطف الأنظار:

وتألق ليوناردو بونوتشي بشكل لافت خلال مباراة المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم ضد نظيره الإنجليزي، ونجح في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 67، وقدم أداء دفاعيًّا مميزًا طوال أحداث نهائي يورو 2020.

وأشاد حساب يورو 2020 الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى الذي قدمه بونوتشي في المباراة النهائية بجميع أنحاء الملعب، مشيرًا إلى أنه شتت الكرة 34 مرة وأحرز هدف التعادل في وقت مهم، وتوج باللقب، ليستحق أن يكون الأفضل بالمباراة.

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