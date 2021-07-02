بيتروس يثير قلق النصراويين

المواطن - محمد سمعه

أثار اللاعب البرازيلي بيتروس، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي النصر، قلق جماهير العالمي بعد نشره صورة ألمحت لرغبته في مغادرة العالمي.

ونشر اللاعب البرازيلي صورة له وهو غاضب عبر خاصية Story في حسابه بموقع الإنستجرام؛ مما ألمح لجماهير النصر بأنه يفكر في الرحيل خاصة بعد الأنباء التي تحدثت مؤخرًا عن احتمالية رحيله لـ الدوري الإماراتي.

اتحاد كلباء مهتم بـ بيتروس:

وقيل مؤخرًا: إن نادي اتحاد كلباء الإماراتي مهتم بضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ32 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسيكون من الصعب على العالمي التفريط في نجمه البرازيلي؛ كون النصر حتى الآن لم ينجح في إيجاد البديل المناسب.

اللاعب البرازيلي لن يُستغنى عنه في النصر:

ويأتي ذلك بعد رفض البرازيلي باولينيو متوسط ميدان فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني الانضمام لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولا يحبذ جمهور النصر، فكرة التفريط في بيتروس كونه لاعبًا مقاتلًا وعنصرًا فنيًّا مفيدًا للفريق الأول للعالمي، كما أعربوا عن إعجابهم بقدرته على الرد على أي انتقادات يتعرض لها الفريق الأول بـ النصر.

وكان النجم البرازيلي انضم إلى النصر في عام 2018 قادمًا من فريق ساو باولو البرازيلي، كما سبق له اللعب مع نادي ريال بيتيس الإسباني.

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