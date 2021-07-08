المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، قبل قليل، عن تأجيل منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات تحت 17 عامًا، والتي من المقرر إقامتها في المغرب.

تأجيل كأس العرب رسميًا

وأشار الاتحاد العربي لكرة القدم في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه قرر تأجيل بطولة كأس العرب للناشئين والتي كانت ستُقام في المغرب خلال الفترة من 29 يوليو الجاري وحتى 14 أغسطس المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

وجاء قرار التأجيل بسبب توصيات وزارة الصحة في المغرب الخاصة بالإجراءات الاحترازية الصحية والمبنية على اجتماعات اللجان المختصة، تفاديًا لأي مخاطر جراء وباء كورونا ومتغيراته الحالية التي يواجهها العالم، وذلك حرصًا من الاتحاد العربي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على سلامة الجميع.

السعودية في المجموعة الأولى

وأسفرت نتائج قرعة البطولة، عن تواجد منتخب السعودية للناشئين بالمجموعة الأولى مع منتخبات الكويت وفلسطين والمغرب، ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرعة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لمنتخبات تحت 17 عامًا بدأت في عام 2011 في ضيافة السعودية، ونجح الأخضر للناشئين في التتويج باللقب.

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