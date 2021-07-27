تألق عمر عصر والأردني عشيش في أولمبياد طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

غاب العرب عن التتويج بالميداليات ضمن منافسات اليوم الرابع من دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، فيما حقق لاعب تنس الطاولة، المصري عمر عصر إنجازًا تاريخيًّا.

تأهل تاريخي لـ عمر عصر وتألق عشيش:

وحقق بطل تنس الطاولة، عمر عصر إنجازًا تاريخيًّا، حيث أصبح أول مصري وعربي ينجح في التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من الأولمبياد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح عمر عصر في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي بعد فوزه على التايواني يوان تشيه تشوانج بنتيجة 4/ 3، وسيواجه بطل الصيني ما لونج، يوم غد الأربعاء، فيما خسرت مواطنته دينا مشرف في الجولة الثالثة أمام الهولندية بريت إيرلاند.

وتألق الأردني حسين عشيش في منافسات الملاكمة، حيث فاز على الإكوادوري جوليو كاستيلو بنتيجة 4/ 0، وتأهل لمواجهة البرازيلي ابنر تيكسيرا، يوم الجمعة المقبل، فيما خسر الجزائري عبدالحفيظ بن شبلة في دور الـ16 أمام مسلم غادزيماغوميذوف، وهُزم المغربي يونس بعلة أمام النيوزيلندي ديفيد نيكا.

تراجع العرب في البطولات المختلفة:

وخسرت السورية في فريق اللاجئين، منى داهوك أمام الكوبية ميلين كارفخال بنتيجة 10/ 0، في دور الـ32 بمنافسات الجودو لوزن 63 كجم، وفاز المصري محمد عبدالعال على المجري أتيلا أونجفاري في دور الـ64 لوزن 81 كجم، فيما خسر حسني ثوباني من جزر القمر ضد السويدي روبن باسيك.

وخسر الفلسطيني وسام أبو رميلة ضد الألماني دومينيك ريسيل في دور الـ32 بنتيجة 10/ 0، وودع اللبناني ناصيف ألياس المنافسة بعد خساراته ضد الكوري الجنوبي لي سونغو، كما خسر المصري محمد عبدالعال بنتيجة 11/ 0 أمام الإيطالي كريستيان بارالاتي.

وفي السباحة بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، خسر الأردني عمرو الور والقطري عبدالعزيز آل عبيدلي في أشواط التصفيات في سباق 200 متر صدر رجال، فيما ودع السباحان المصري مروان القماش والتونسي أحمد حفناوي منافسات أشواط التصفيات في سباق 800 متر.

وودع السباحون العرب منافسات 100 متر صدر رجال من الدور الأول، وهم؛ السوداني أبو بكر عباس، العماني عيسى آل عداوي، اليمني مختار اليماني، الإماراتي يوسف المطروشي، المغربي سامي بو طويل، المصري علي خلف الله والجزائري أسامة سحنون.

وفي منافسات الرماية، احتل الفريق المصري الذي يمثله أسامة السعيد والزهراء شعبان المركز الـ28 في منافسات 10 متر بندقية هواء مختلط، وجاء الفريق التونسي بالمركز الـ19، وودعا المنافسة، وخسرت المصرية ضحى هناي في مرحلة المجموعات لفردي السيدات بمنافسات الريشة الطائرة أمام التركية نيسليهان يغيت.

واحتلت المصرية بسملة السلاموني المركز الـ35 في منافسات نهائيات ترايثلون، فيما خسر المصري يوسف طلبة في دور الـ64 من منافسات نبالة “القوس والسهم”، أمام الكازاخستاني دينيس جانكين، وهزمت التونسية رحاب الوليد أمام المكسيكية عايدة رومان في المنافسة ذاتها.

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