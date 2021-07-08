تألق كورونادو مع الشارقة يُطمئن الاتحاديين

المواطن - مروة نبيل

ظهر البرازيلي إيغور كورونادو بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، الأمر الذي يُطمئن جماهير الاتحاد بعد انضمامه رسميًا، حيث تطمح في تألقه.

الاتحاد يضم نجم الشارقة رسميًا

وأعلن نادي الاتحاد عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء أمس الأربعاء، عن التعاقد رسميًا مع إيغور كورونادو، لمدة موسمين حتى عام 2023، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحرص النجم البرازيلي على توجيه رسالة وداع إلى جماهير نادي الشارقة الإماراتي، اليوم الخميس، مؤكدًا أنه سيستمر مشجعًا للفريق خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبرز أرقام كورونادو الموسم الماضي

وكشف SofaScoreAR المتخصص في الإحصائيات الرياضية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام إيغور كورونادو مع الشارقة في الدوري الإماراتي موسم 2020/ 2021.

وشارك النجم البرازيلي في 25 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، وساهم في تسجيل 22 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 17 مرة، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وقام بـ75 مراوغة ناجحة.

وأشار الحساب المتخصص في الإحصائيات، إلى أن إيغور كورونادو يقوم بـ3.6 تسديدة كل مباراة، ويبلغ معدل تمريره النجاح 27.8 في اللقاء الواحد، كما يُقدم 2.4 تمريرة مفتاحية كل مواجهة، ويفوز بـ6 التحامات كل مباراة.

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