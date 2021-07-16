تألق نجوم الأخضر يزيد طموحات الجماهير

المواطن - مروة نبيل

تعول الجماهير كثيرًا على الأخضر تحت 23 عامًا، خلال مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، التي ستنطلق بعد 7 أيام.

المنتخب السعودي يختتم استعداداته

واختتم المنتخب السعودي الأولمبي معسكره الإعدادي في رومانيا، ضمن المرحلة السادسة والأخيرة من برنامج التحضيري لأولمبياد طوكيو، مساء أمس الخميس، وغادرت إلى اليابان، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد الأخضر في المجموعة الرابعة بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة ساحل العاج يوم 22 يوليو، ثم يلتقي ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمباراة البرازيل يوم 28 يوليو.

نجوم الأخضر يتألقون

ويمتلك المدير الفني سعد الشهري كتيبة مميزة من النجوم في جميع المراكز، ما يُعزز فرص المنتخب السعودي في التألق خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020، ويزيد من طموحات الجماهير في تحقيق أول انتصار بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية.

واستعان الشهري بثلاثة لاعبين مميزين فوق السن، وهم ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، سالم الدوسري وياسر الشهراني، ليكونوا إضافة رائعة للمنتخب السعودي في الأولمبياد.

ويضم الأخضر في مركز حراسة المرمى، 3 حراس مميزين ويتمتعون بخبرات كبيرة، وهم؛ محمد الربيعي، أمين بخاري وزيد البواردي، خاصة الأخير الذي تألق مع الشباب وتواجد مع المنتخب السعودي الأول في المعسكر الأخير.

ويبرز في خط دفاع الأخضر الأولمبي، عبدالإله العمري الذي فرض نفسه على التشكيلة الأساسية في الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والمنتخب السعودي الأول، بجانب التألق اللافت للاعب سعود عبدالحميد مع الاتحاد.

ويُشارك الثنائي عبدالباسط هندي وعبدالله حسون بشكل أساسي مع الأهلي سواء في المسابقات المحلية أو القارية، بجانب ثنائي القادسية خليفة الدوسري وحمد اليامي، وذلك بالإضافة إلى الظهير الأيسر لنادي الهلال والمنتخب الأول، ياسر الشهراني.

وفي خط الوسط الدفاعي والهجومي، يملك الشهري العديد من اللاعبين المؤثرين، بقيادة الفرج والدوسري، وهم؛ علي الحسن، سامي النجعي، أيمن الخليف، خالد الغنام، مختار علي، ناصر العمران، عبدالرحمن غريب، تركي العمار، أيمن يحيى ومختار علي.

ويقود هجوم الأخضر في منافسات أولمبياد طوكيو 2020، المتألق مع الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالله الحمدان، كما يسير البديل عبدالرحمن اليامي بمستوى مميز ويستطيع صناعة الفارق.

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