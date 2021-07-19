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تسديد ولمسة واحدة في مران النصر
ضمن معسكره الإعدادي

تسديد ولمسة واحدة في مران النصر

2021/07/19
الساعة 9:06 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تسديد ولمسة واحدة في مران النصر جانب من المران - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة المدير الفني البرازيلي مانو مينيز، اليوم الاثنين، تدريبات الجماعية في معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في بلغاريا.

النصر يواصل الاستعداد:

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريبات صباحية تركزت على الجوانب اللياقية المتنوعة، تلاها تقسيم الفريق إلى 3 مجموعات تجري تمارين بالكرة.

وفي الحصة التدريبية المسائية، قسم المدير الفني الفريق الأول لكرة القدم إلى مجموعتين تجري تدريباتها على جزأين، الأولى في صالة الحديد، والثانية في الملعب من خلال اللعب من لمسة واحدة والتسديد المباشر.

النصر
جانب من المران – المصدر @AlNassrFC

العالمي يستعد للموسم الجديد:

ومن المقرر أن يستمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكره في بلغاريا لمدة 4 أسابيع، وسيخوض خلاله 4 مباريات ودية استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتطمح إدارة العالمي في تدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد والمنافسة على الألقاب، ما يدفعها لحل أزمة الكفاءة المالية، لتسجيل اللاعبين الجدد.

نادي النصر
جانب من المران – المصدر @AlNassrFC


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