تشكيلة المنتخب السعودي لـ مباراة اليوم أمام كوت ديفوار

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب سعد الشهري المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأولمبي عن تشكيلة الأخضر لـ مباراة اليوم ضد كوت ديفوار وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة لـ أولمبياد طوكيو لكرة القدم.

التشكيلة الأساسية لـ مباراة اليوم

وجاءت القائمة الأساسية مكونة من: ” محمد الربيعي في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، عبدالباسط هندي، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، علي الحسين، سامي النجعي، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان”.

أما القائمة الاحتياطية لـ مباراة اليوم ضد كوت ديفوار فجاءت مكونة من: “أمين البخاري في حراسة المرمى، حمد اليامي، خليفة الدوسري، مختار علي، أيمن الخليف، عبدالرحمن غريب، خالد الغنام”.

المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة القوية

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بـ أولمبياد طوكيو التي تضم منتخبات كوت ديفوار وألمانيا والبرازيل.

ويتطلع المنتخب السعودي لتحقيق الفوز الأول له في تاريخ بالأولمبياد، وذلك بعد أن شارك مرتين في أولمبياد 1984 في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي أولمبياد 1996 في مدينة أتالانتا الأمريكية.

وخاض الأخضر، 3 مباريات في أولمبياد لوس أنجلوس، حيث خسر أمام البرازيل والمغرب وألمانيا، كما خسر 3 مباريات في أولمبياد أتالانتا أمام منتخبات إسبانيا وأستراليا وفرنسا، حيث سُجل في شباك الأخضر 5 أهداف ونجح لاعبو المنتخب السعودي في إحراز هدفين.

جدير بالذكر أن الأخضر سيواجه ظهر الأحد المقبل منتخب ألمانيا، ثم يواجه منتخب البرازيل في ختام دور المجموعات بـ الأولمبياد.

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