تشكيل مباراة بلجيكا وإيطاليا المتوقع

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير في جميع أنحاء العالم مباراة بلجيكا وإيطاليا اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

مباراة بلجيكا وإيطاليا

ومن المقرر أن تُقام مباراة بلجيكا وإيطاليا على ملعب “أليانز أرينا” في ميونيخ الألمانية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة “يورو 2020″، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

وتحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي كيفين دي بروين وإيدين هازارد مع منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم مباراة اليوم، بسبب الإصابة التي تعرضا لها خلال مواجهة البرتغال الماضية، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يدخل الآزوري مباراة بلجيكا وإيطاليا اليوم وهو مكتمل الصفوف، حيث يطمح روبرتو مانشيني في مواصلة التألق وتحقيق الفوز، في ظل المستوى الرائع الذي يُقدمه خلال منافسات “يورو 2020“.

تشكيل مباراة اليوم المتوقع

وكشفت موقع “هو سكورد” العالمي، عن التشكيل الأقرب لمباراة بلجيكا وإيطاليا اليوم، حيث يتوقع أن يبدأ المدربان بالقوة الضاربة منذ البداية أملًا في تسجيل هدف مبكر وإرباك المنافس.

ويتوقع أن يبدأ منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم مباراة اليوم بتشكيل مكون من؛ دوناروما، دي لورينزو، جورجيو كيلليني، ليوناردو بونوتشي، سبينازولا، نيكولو باريلا، ماركو فيراتي، جورجينيو، لورينزو إنسيني، تشيرو إيموبيلي وفيدريكو كييزا.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب بلجيكا الأول مباراة اليوم بتشكيل مكون من؛ تيبو كورتوا، توبي ألدرفيريلد، فيرمايلين، يان فيرتونخين، ثورجان هازارد، يوري تيليمانس، توماس مونييه، أكسل فيتسيل، كاراسكو، ميرتينز وروميلو لوكاكو.

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