تشكيل نهائي كأس العرب بين السعودية والجزائر

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان صالح المحمدي ومحمد لاسات عن تشكيل السعودية والجزائر في نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب الذي سينطلق، بعد قليل.

مباراة السعودية والجزائر

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية والجزائر، عند الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، في نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب، على استاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.

ويدخل الأخضر مباراة السعودية والجزائر اليوم بهدف تحقيق الفوز، والتتويج بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب للمرة الثانية في تاريخه، خلال خوضه النهائي الخامس، حيث حصد البطولة نسخة عام 1985.

تشكيل نهائي كأس العرب

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة السعودية والجزائر كالتالي؛ أسامة المرمش، سليمان هزازي، محمد الدوسري، محمد سليمان، عبد العزيز الفرج، عبد الملك العييري، فيصل الصبياني، عبدالله الزيد، مصعب الجوير، عبدالعزيز العليوة وعبد الله رديف.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأخضر في نهائي كأس العرب اليوم كل من؛ بلال الدواء، أحمد أبو راسين، وليد عياش، ماجد دوران، عباس الحسن، عبدالله معتوق، محمد المري، محمد عبدالرحمن، يزيد الغامدي، صهيب الزيد، مشاري النمر وعثمان العثمان.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الجزائر كالتالي؛ نبيل وناس، ريان دهيليس، صالح بن دريس، عبد الرزاق مهرة، مهدي توينتي، عفاري شكال، ياسين تيطراوي، آدم دجوي، يونس آيت عامر، عادل بولبينة وعصام بو عون.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة