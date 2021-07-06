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تشكيل نهائي كأس العرب بين السعودية والجزائر
يبحث الأخضر عن اللقب الثاني

تشكيل نهائي كأس العرب بين السعودية والجزائر

2021/07/06
الساعة 5:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تشكيل نهائي كأس العرب بين السعودية والجزائر المنتخب السعودي - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان صالح المحمدي ومحمد لاسات عن تشكيل السعودية والجزائر في نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب الذي سينطلق، بعد قليل.

مباراة السعودية والجزائر

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية والجزائر، عند الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، في نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب، على استاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.

ويدخل الأخضر مباراة السعودية والجزائر اليوم بهدف تحقيق الفوز، والتتويج بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب للمرة الثانية في تاريخه، خلال خوضه النهائي الخامس، حيث حصد البطولة نسخة عام 1985.

منتخب السعودية للشباب
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT

تشكيل نهائي كأس العرب

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة السعودية والجزائر كالتالي؛ أسامة المرمش، سليمان هزازي، محمد الدوسري، محمد سليمان، عبد العزيز الفرج، عبد الملك العييري، فيصل الصبياني، عبدالله الزيد، مصعب الجوير، عبدالعزيز العليوة وعبد الله رديف.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأخضر في نهائي كأس العرب اليوم كل من؛ بلال الدواء، أحمد أبو راسين، وليد عياش، ماجد دوران، عباس الحسن، عبدالله معتوق، محمد المري، محمد عبدالرحمن، يزيد الغامدي، صهيب الزيد، مشاري النمر وعثمان العثمان.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الجزائر كالتالي؛ نبيل وناس، ريان دهيليس، صالح بن دريس، عبد الرزاق مهرة، مهدي توينتي، عفاري شكال، ياسين تيطراوي، آدم دجوي، يونس آيت عامر، عادل بولبينة وعصام بو عون.

نهائي كأس العرب
تشكيل الأخضر – المصدر @SaudiNT


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