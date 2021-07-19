تصرف ماثيوس بيريرا قد يقربه من الهلال

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي الهلال مؤخرًا رغبته في التعاقد مع اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

ويست بروميتش رفض عرض الـ7 ملايين يورو

وذكر موقع Football League World الإنجليزي أن الهلال كان تقدم بعرض قدره 7 ملايين يورو لضم بيريرا لكن ويست بروميتش رفض العرض.

وأضاف الموقع أن نادي ويست بروميتش طلب الحصول على 34 مليون يورو للتفريط في اللاعب بيريرا.

ولكن يحق لـ ماثيوس بيريرا فسخ عقده مع نادي ويست بروميتش وذلك بعد هبوط النادي لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي دوري Championship.

يذكر أن بيريرا كان انضم لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي ويست بروميتش في عام 2020 قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي، كما سبق له اللعب في صفوف ناديي نورنبيرج الألماني وتشافيز البرتغالي.

ماثيوس بيريرا ضمن خيارات الهلال

وفي الهلال، تُوجد 3 خيارات أمام الزعيم لضم الصفقة الأجنبية الثانية، التي ستكون بديلة للاعب الإيطالي جيوفنكو وهم ” الأسكتلندي ريان كريستي لاعب فريق سيلتك الأسكتلندي، الكولومبي رادميل فالكاو لاعب فريق غلطة سراي، البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب فريق ويست بروميتش ألبيون”.

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