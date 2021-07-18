شرط صعب أمام الهلال لضم ماثيوس بيريرا

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي الهلال مؤخرًا رغبته في التعاقد مع اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي.

وكشفت التقارير أن نادي ويست بروميتش اشترط على الهلال تقديم عرض مالي قيمته تعادل الـ155 مليون ريال للتعاقد مع اللاعب بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شرط تعجيزي من ويست بروميتش لبيع ماثيوس بيريرا

ويرغب ويست بروميتش في تحقيق أكبر فائدة مالية من بيع اللاعب البرازيلي بيريرا الذي أصبح قريبًا من الرحيل، بعد هبوط الفريق لـ دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

3 خيارات أمام الهلال

وفي الهلال تُوجد 3 خيارات أمام الزعيم لضم الصفقة الأجنبية الثانية، التي ستكون بديلة للاعب الإيطالي جيوفنكو وهم ” الأسكتلندي ريان كريستي لاعب فريق سيلتك الأسكتلندي، الكولومبي رادميل فالكاو لاعب فريق غلطة سراي، البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي”.

يذكر أن بيريرا كان انضم لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي ويست بروميتش في عام 2020 قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي، كما سبق له اللعب في صفوف ناديي نورنبيرج الألماني وتشافيز البرتغالي.

وكان الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، كشف السبب وراء غضب جماهير الهلال بسبب سوق الانتقالات بالنسبة لـ أزرق العاصمة، موجهًا رسالة لرئيس النادي فهد بن نافل.

وغرد المريسل قائلًا: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا شك أن الغضب الجماهيري في الأزرق، بسبب عدم التعاقد مع لاعبين أجانب مميزين، حتى الآن مبرر كون جمهور الزعيم حتى وهو مقتنع أن حظ فريقه قوي، لكنه يريد فريقًا قويًا وأنا شخصيًّا لا أشك في حرصكم على ذلك وأتوقع حدوثه في أي لحظة لكن”.

وتابع المريسل: “ألا تعتقدون أن المعسكر الإعدادي للأزرق من المفترض أن يكون فيه اللاعبون الذين سيبدؤون الموسم مع الفريق؟ بمعنى أنه ليس من المنطق أن يتم تجهيز اللاعبين الأجانب لأندية أخرى، إذا كان هناك منهم متواجد بالمعسكر حاليًّا ولن يستمر مع الفريق، فلماذا يتم تجهيزه للفرق الأخرى؟”.

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