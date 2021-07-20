تطور بشأن مصير فواز القرني مع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن حارس المرمى فواز القرني في طريقه للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فواز القرني يقترب من الرحيل:

وأثار الإعلامي الرياضي علاء سعيد، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حالة من الجدل بشأن مستقبل فواز القرني مع نادي الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وقال: “لم يتواجد حارس الاتحاد (فواز القرني) اليوم في الفحوصات الطبية للاعبين التي تسبق السفر.. وبالتالي لن يسافر فجر الأربعاء المقبل مع الفريق لمعسكر النمسا، وسيتحدد خلال الأيام المقبلة مصيره مع الاتحاد”.

جدل حول مستقبل القرني:

وانتشرت أنباء مؤخرًا تُفيد باستبعاد القرني من معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الذي سيُقام في النمسا، ووجه حارس المرمى رسالة مبطنة بشأن هذه الأخبار، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير صحافية أن أندية الهلال والنصر والشباب يرغبان في الحصول على خدمات القرني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن الحارس الاتحادي رفض التعليق على هذه الأنباء، مؤكدًا أن عقده مستمر مع العميد في الموسم المقبل.

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