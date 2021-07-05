تطور جديد يقرب باولينيو من النصر

المواطن - محمد سمعه

شهدت الفترة الأخيرة تطورًا يفيد باقتراب نادي النصر من ضم اللاعب البرازيلي باولينيو لاعب وسط فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الصحفي بيدرو ألميدا المهتم بأخبار سوق الانتقالات عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب البرازيلي سينضم إلى النصر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما كان رافضًا الفكرة في البداية.

باولينيو بديلًا لـ بيتروس

وتأتي رغبة العالمي في ضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ32 سنة، تحسبًا لرحيل مواطنه بيتروس عن صفوف النصر بعد نهاية الموسم خاصة أن كورينثيانز البرازيلي أبدى رغبته في ضم بيتروس، بعد تألقه مع النصر في المواسم الأخيرة.

وتأتي الصفقة إنقاذًا لخط الوسط في النصر، خاصة أن عدم تعويض بيتروس في حال رحيله، قد يُكلف العالمي كثيرًا بالموسم المقبل.

مسيرة نجم برشلونة السابق

ويملك باولينيو خبرة كبيرة نظرًا لتمثيله للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، حيث سبق له اللعب في صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال الفترة من 2013 إلى 2015، ولعب مع فريق برشلونة الإسباني بموسم 2017/ 2018، ويلعب مع نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني منذ عام 2019.

ويسعى المدرب البرازيلي مانو مينيز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر لضخ دماء جديدة بصفوف الفريق الأول تفاديًا للأداء المخيب الذي عانى منه العالمي مطلع موسم 2020/ 2021 الذي كلف الفريق فقدان الفرصة في المنافسة على لقب دوري المحترفين بعد أن تعرض لـ6 هزائم في أولى جولات الدوري، بالإضافة لتوديعه بطولة كأس الملك والفوز فقط بلقب كأس السوبر السعودي في يناير الماضي على حساب الهلال.

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