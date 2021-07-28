تعادل السعودية ضد البرازيل بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية ضد البرازيل المقامة على ملعب سايتاما 2002، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

السعودية ضد البرازيل

وتلعب السعودية ضد البرازيل في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وبدأت المباراة بشكل سريع، ونجح السامبا في التقدم بعد مرور 14 دقيقة فقط عن طريق لاعبه ماتيوس كونها، بعد ركلة ركنية لكلاودينهو، لتشتعل أحداث المباراة بحثًا عن تسجيل مزيد من الأهداف.

وانتفض لاعبو الأخضر، وتمكن عبدالإله العمري من تسجيل التعادل من رأسية مميزة، مستغلًا كرة رائعة من لعبة ثابتة نفذها سلمان الفرج، واستمرت المحاولات لهز الشباك ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة السعودية ضد البرازيل بالتعادل.

الأخضر يودع الأولمبياد

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الأخضر ترتيب المجموعة الرابعة بدون رصيد، ليتأكد توديعه لمنافسات أولمبياد طوكيو من مرحلة المجموعات، فيما تتصدر البرازيل الترتيب برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كوت ديفوار، وبفارق نقطة عن ألمانيا.

ويبحث لاعبو منتخب السعودية في البرازيل عن الظهور بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية، حيث تُعد هذه المشاركة الثالثة له في الأولمبياد، ولكنه لم ينجح في حصد أي نقطة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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