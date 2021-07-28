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تعادل السعودية ضد البرازيل بالشوط الأول
ضمن منافسات أولمبياد طوكيو

تعادل السعودية ضد البرازيل بالشوط الأول

2021/07/28
الساعة 11:54 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تعادل السعودية ضد البرازيل بالشوط الأول جانب من المباراة - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية ضد البرازيل المقامة على ملعب سايتاما 2002، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

السعودية ضد البرازيل

وتلعب السعودية ضد البرازيل في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “أولمبياد طوكيو 2020”.

منتخب البرازيل
احتفال اللاعب – المصدر @CBF_Futebol

وبدأت المباراة بشكل سريع، ونجح السامبا في التقدم بعد مرور 14 دقيقة فقط عن طريق لاعبه ماتيوس كونها، بعد ركلة ركنية لكلاودينهو، لتشتعل أحداث المباراة بحثًا عن تسجيل مزيد من الأهداف.

وانتفض لاعبو الأخضر، وتمكن عبدالإله العمري من تسجيل التعادل من رأسية مميزة، مستغلًا كرة رائعة من لعبة ثابتة نفذها سلمان الفرج، واستمرت المحاولات لهز الشباك ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة السعودية ضد البرازيل بالتعادل.

 

تعادل السعودية ضد البرازيل بالشوط الأول - المواطن
لاعبو الأخضر يحتفلون بالهدف – المصدر @SaudiNT

الأخضر يودع الأولمبياد

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الأخضر ترتيب المجموعة الرابعة بدون رصيد، ليتأكد توديعه لمنافسات أولمبياد طوكيو من مرحلة المجموعات، فيما تتصدر البرازيل الترتيب برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كوت ديفوار، وبفارق نقطة عن ألمانيا.

ويبحث لاعبو منتخب السعودية في البرازيل عن الظهور بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية، حيث تُعد هذه المشاركة الثالثة له في الأولمبياد، ولكنه لم ينجح في حصد أي نقطة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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